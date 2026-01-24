SixTONESの松村北斗さん（30）と俳優の今田美桜さん（28）が、東野圭吾さん原作のミステリー小説『白鳥とコウモリ』の実写化映画でダブル主演することが発表されました。小説『白鳥とコウモリ』（幻冬舎文庫）は、『容疑者Xの献身』、『白夜行』などで知られるミステリー界の巨匠・東野圭吾さんが、“罪と罰”をテーマに執筆。解決したはずの殺人事件をめぐって、容疑者の息子と被害者の娘が手を取り合い真相に向かっていく物語で