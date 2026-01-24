フジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）が24日に放送され、中日、阪神でプレーした福留孝介氏（48）がゲスト出演。中日、阪神などで監督を務めた星野仙一氏との思い出を語った。オフ期間は中日時代の先輩・山粼武司氏とハワイで自主トレをするのが恒例だった福留氏。「僕らが泊ってたホテル、誰にも言ってないわけですよ。そこの部屋の電話が鳴るんです」。電話に出ると女性の声で「星野です」と相手が名乗り。「