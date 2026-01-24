◇サッカー・U―23アジア杯サウジアラビア大会決勝日本―中国（2026年1月24日サウジアラビア・ジッダ）U―23アジア杯サウジアラビア大会は24日、ジッダで決勝が行われ、日本と中国が対戦する。試合に先立ち、先発メンバーが発表され、DF市原吏音（20＝大宮）やMF佐藤龍之介（19＝FC東京）らが名を連ねた。準決勝・韓国戦から先発4人変更で臨む。MF大関友翔（20＝川崎F）、古谷柊介（20＝東京国際大）、FWンワディケ・ウ