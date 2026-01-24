警察庁は２４日、２７日公示の衆院選を前に都内で臨時の全国警察本部長会議を開いた。楠芳伸長官は「選挙は民主主義の根幹。警察の総力を挙げて違反取り締まり及び警備に当たらなければならない」と述べ、対応の徹底を求めた。会議には、各本部長や警察庁幹部ら約１１０人が出席。楠長官は２０２２年７月の参院選で起きた安倍元首相銃撃事件に触れ、「二度と起こさせないという強い決意の下、警護に万全を期す必要がある」と話