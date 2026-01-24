現地１月24日に開催されるプレミアリーグ第23節で、三笘薫を擁する12位のブライトンは、勝点１差で11位のフルアムと敵地で対戦する。この一戦を前にメンバーが発表され、三笘がリーグ戦４試合連続で名を連ねた。28歳の日本代表MFは、昨年９月に足首を負傷。約２か月半離脱したなか、今月７日のマンチェスター・シティ戦（１−１）で、怪我から復帰後初ゴールとなる今季２点目を挙げた。 着実にプレータイムを伸ばしてい