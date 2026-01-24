ウクライナの戦闘終結に向けた和平計画をめぐりアメリカとウクライナ、ロシアの代表団による3者協議が行われる中、ウクライナの首都などにロシア軍による大規模攻撃が行われ、30人以上の死傷者が出ました。ウクライナのゼレンスキー大統領は24日未明にロシア軍がドローン370機以上とミサイル21発を使い、首都キーウや北東部ハルキウ州などに大規模な攻撃を行ったと明らかにしました。キーウ市長によりますと1人が死亡、4人がケガを