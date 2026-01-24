元男闘呼組の成田昭次さん（57）が24日、自身初となる自叙伝の発売記念囲み取材に登場し、メンバーとの過去や現在の関係性について語りました。幼少期から現在までの半生をつづった『人生はとんとんー成田昭次自叙伝ー』。本作には、元男闘呼組の岡本健一さん（56）、高橋和也さん（56）、前田耕陽さん（57）が寄せたコメントも収録されています。成田さんはメンバーについて「僕らが1993年に一度活動休止という形になったまま、再