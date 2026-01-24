鹿児島ユナイテッドFCは23日、MF稲葉修土が昨シーズンに続いてキャプテンを担当することを発表した。副キャプテンにはFW有田稜とDF江川慶城が就任。それぞれクラブを通じて以下のように意気込みを示している。▽MF稲葉修土「昨年に引き続き、今シーズンもキャプテンを務めさせていただくことになりました。まずは、自分がピッチに立っている時間を増やしてプレーで示すこと。そして、覚悟を持って残留した仲間・新たに加わった