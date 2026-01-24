冬の全国高校総体（インターハイ＝全国高体連など主催、読売新聞社共催）は２４日、栃木県日光市でスピードスケート選手権大会の女子３０００メートルと男女１０００メートル、アイスホッケー選手権大会の２回戦、宇都宮市でフィギュアスケート選手権大会の女子予選Ｂ組と男子予選が行われた。群馬県勢は、スピードスケートの男子１０００メートルで嬬恋の佐藤侑翔選手（３年）が３位、依田大剛選手（２年）が１２位、女子３０