和平に向けたアメリカ・ウクライナ・ロシアによる初の三者協議が行われている中、ロシア軍は23日夜、ウクライナの首都などに大規模な攻撃を行いました。ウクライナのゼレンスキー大統領によりますと、23日夜から24日にかけて首都キーウや北東部ハルキウなどに、ロシア軍による大規模な攻撃がありました。キーウとその周辺地域では、エネルギー施設が主な標的となり、キーウ市長によりますと、およそ6000棟で暖房が使えない状態にな