グラビアアイドルの本郷杏奈（34）が24日、インスタグラムを更新。第2子の妊娠を報告した。夫は、お笑いコンビ「EXIT」のりんたろー。（39）。本郷は「ご報告です…」とし「私事ではございますが、この度、第二子を授かりました」と報告。そして「すでに安定期に入っており体調も落ち着いてまいりましたのでご報告させていただきます」とし、「毎日ぽこぽこ元気に動く胎動に幸せを感じながら母子共に健康に過ごしています」と、胎