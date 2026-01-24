タレントの指原莉乃がプロデュースする女性アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」（イコールラブ）が、６月２０、２１日の２日間、グループ過去最大規模となるＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）でライブを行うことを２４日、発表した。この日、神奈川・Ｋアリーナ横浜で開催された姉妹グループ「≠ＭＥ」（ノットイコールミー）と「≒ＪＯＹ」（ニアリーイコールジョイ）との合同ライブで発表した。＝ＬＯＶＥは４月１８、１９日の