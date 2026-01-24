２２日、カンボジア古代文明特別展を見学する来場者。（瓊海＝新華社記者／張麗螭）【新華社瓊海1月24日】中国海南省瓊海（けいかい）市の中国（海南）南海博物館でこのほど、「水と石の叙事詩−カンボジア古代文明特別展」が始まり、カンボジア国立博物館所蔵の石像や陶器など、精巧な細工が施された文化財122点（組）が公開された。特別展は中国（海南）南海博物館、中国文物交流センター、カンボジア国立博物館が主催し