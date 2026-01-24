24日放送の日本テレビ系『with MUSIC』（後10：00）では、同番組のアーティストナビゲーター・松下洸平とNEWSのコラボパフォーマンスが放送された。【動画】NEWS「チャンカパーナ」ライブ映像これは、11日、12日の2日間にわたって、東京・有明アリーナで開催されたwith MUSIC主催ライブ『with MUSIC LIVE』で披露された特別パフォーマンス。12月6日放送の同番組に出演したNEWSとのトークをきっかけに実現した。コラボで披露し