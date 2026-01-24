今季一番の寒気が流れ込んでいる影響で石川県内は25日の朝にかけて再び大雪のピークを迎えます。加賀と能登南部の平地では大雪による交通障害に警戒してください。次々と雪雲が流れ込むJPCZ（日本海寒帯気団収束帯）の影響で県内も25日未明から朝にかけて再び雪の降る量が増える見込みです。25日午後6時までの24時間に降る雪の量は多い所で加賀の平地で40センチ、山地で70センチ、能登は平地・山地ともに40センチと予想されていま