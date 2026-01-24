冬の全国高校総体（インターハイ＝全国高体連など主催、読売新聞社共催）は２４日、栃木県日光市でスピードスケート選手権大会の女子３０００メートルと男女１０００メートル、アイスホッケー選手権大会の２回戦、宇都宮市でフィギュアスケート選手権大会の女子予選Ｂ組と男子予選が行われた。武修館（北海道）７―０苫小牧東（北海道）昨夏の全国高校選抜大会の王者・武修館が７―０で苫小牧東を下した。第１ピリオドだけで２