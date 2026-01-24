ボートレース下関の「ヤクルト山陽杯」は２４日、予選最終日となる２日目の開催が行われた。土井歩夢（２２＝福岡）が?ダークホース?となっている。前半３Ｒは２コースから差して初日から日またぎの３連勝。後半８Ｒは３コースから道中逆転の２着。得点率９・５０、２位で準優入りを果たした。相棒１８号機は２連率２７％と勝率はないが、それをみじんも感じさせない動きを見せている。「足自体は問題ない。特にいいのは回り