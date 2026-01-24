ボートレース蒲郡の「エフエムＥＧＡＯ杯第５４回家康賞」は２４日、予選２日目が行われた。野田彩加（２２＝山口）は１号艇の３Ｒ、黒野元基が大外から豪快に切り込んできたが、受け止めて先マイ。道中も黒野の猛追をしのぎ１着ゴールを決めた。「回った後に進んでいる感じがあった。ペラ調整がうまくいかなくて別の形に叩き変えたのが良かった」と勝利の要因を明かす。現在は２０２５年前期以来３期ぶりのＡ２級復帰を目