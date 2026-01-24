ボートレース尼崎のプレミアムＧ?「第７回ボートレースバトルチャンピオントーナメント」は２４日、準決勝戦が行われ、決勝戦に進出するベスト６が決定。大会名物の「スーパーアミダマシーン」により枠番が決定した。アミダが終了して６選手のネームプレートの上に枠番が隠されたプレートが並んだ。最初に末永の枠番プレートのシールがはがされて出てきた数字は１号艇。この瞬間、末永はニッコリ。一方、イン逃げ３連発で勝