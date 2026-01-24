今回、Ray WEB編集部は最低なオタク友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞同じアイドルが好きだったことで、猛スピードで仲よくなった主人公とその友だち。やっとツアーが発表され、2人で応募しました。果たして当落の結果は...？原案：Ray WEB編集部作画：どんぐりライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖常に“スマホの通知”を気にする友だち...その【衝撃の理