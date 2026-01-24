フジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）が24日に放送され、阪神、ロッテでプレーした鳥谷敬氏（44）がゲスト出演。子供の運動会への“本気ぶり”を明かした。21年に現役を引退した鳥谷氏。トレーニングは今でも欠かしていないといい「子供の運動会とかでも、こけたりするとカッコ悪いんで、ちょっと仕上げて」。父兄のリレーに参戦すると明かし「子供が走る用なので、円が小っちゃいので遠心力で大人がよくこける」と