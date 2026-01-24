“軽より安いBMW”という選択軽自動車の価格が年々上昇する一方で、中古車市場では意外な“掘り出し物”が見つかります。なかでも注目されているのが、車両本体150万円以下で狙えるBMWの人気モデルです。【画像】超カッコいい！ これが“150万円以下”の高級外車「BMW」です！（56枚）まず注目したいのが、BMWらしい「駆けぬける歓び」を体現する「2シリーズ クーペ」（F22型）です。エントリークラスながら、FR（後輪駆動