「アカデミー賞」授賞式が行われるドルビー・シアター （C）A.M.P.A.S.オリコンニュース

「第98回アカデミー賞」授賞式、NHK BSで生中継 WOWOWでは字幕版の配信も

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 「第98回アカデミー賞」が現地時間15日、ロサンゼルスで開催される
  • 日本ではNHK BSで生中継が決定し、レッドカーペットの様子も独自中継を敢行
  • 世界中の映画ファンの視線が一点に集まる一夜を、余すところなく伝える
記事を読む

おすすめ記事

  • 『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』パトラン（CV：子安武人）
    子安武人、ついに東映特撮作品に初参戦　『超ギャバン』で異星人捜査官のパトランの声担当 2026年1月18日 10時27分
  • タッカー獲得で進むドジャースの“金満化”が波紋！　米記者が現役選手の本音を暴露「どうやって勝てっていうんだ？」
    タッカー獲得で進むドジャースの“金満化”が波紋！　米記者が現役選手の本音を暴露「どうやって勝てっていうんだ？」 2026年1月18日 11時28分
  • 『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』平岡祐太
    平岡祐太『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』出演　謎多き人物カレル・コム・ウィギレス役 2026年1月18日 10時29分
  • 連続テレビ小説『ばけばけ』第80回より
    明日の『ばけばけ』“トキ”高石あかり、白鳥倶楽部へ　“サワ”円井わんはそっけない態度 2026年1月22日 8時15分
  • 『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』（左から）安田啓人、入山杏奈、赤羽流河、松永有紘、長田光平、有坂心花、角心菜、谷田ラナ
    『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』キャスト解禁　福沢博文監督が意気込み　主題歌はMay′nに　【キャラ紹介、コメントあり】 2026年1月18日 10時30分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 警察官 退店しない酔客の顔殴る
    2. 2. 埼京線で刃物所持か 少年を逮捕
    3. 3. 調理実習 6人がピザで体調不良
    4. 4. 高市首相 メイク激変のウラ話
    5. 5. ギャル曽根「大会」の衝撃ギャラ
    6. 6. すしざんまい 経営ついに限界か
    7. 7. 8畳部屋1人勤務…通報し逆転勝訴
    8. 8. 夫婦が引き取った子犬 翌日急死
    9. 9. せいや 5人育児する少年を抱っこ
    10. 10. 若者は「パーカー」と呼ばない?
    1. 11. 東大院教授を逮捕 接待受けたか
    2. 12. グシャグシャの車に大物官僚2人
    3. 13. 壁に女性遺体 常連客が語る全貌
    4. 14. 「あだ名はブタゴリラ」整形決意
    5. 15. DAISOペット用品 致命的表記ミス
    6. 16. コムドットひゅうが 真剣交際か
    7. 17. 大島優子の激変した姿が話題に
    8. 18. 大ヒットのVIVANT超え視聴率独走
    9. 19. サンド 生保担当者と音信不通
    10. 20. ネイリスト殺害 想像絶する無念
    1. 1. 警察官 退店しない酔客の顔殴る
    2. 2. 埼京線で刃物所持か 少年を逮捕
    3. 3. 調理実習 6人がピザで体調不良
    4. 4. 高市首相 メイク激変のウラ話
    5. 5. すしざんまい 経営ついに限界か
    6. 6. 夫婦が引き取った子犬 翌日急死
    7. 7. 東大院教授を逮捕 接待受けたか
    8. 8. グシャグシャの車に大物官僚2人
    9. 9. 壁に女性遺体 常連客が語る全貌
    10. 10. 大ヒットのVIVANT超え視聴率独走
    1. 11. ネイリスト殺害 想像絶する無念
    2. 12. 友達と別れ7秒 娘に車突っ込んだ
    3. 13. 小畑容疑者の指名手配写真が強烈
    4. 14. カキ料理食べた16人に食中毒症状
    5. 15. 東大教授「エロ接待」の証拠写真
    6. 16. 小学生が男に腹部を殴られる
    7. 17. 暴行か デヴィ夫人を書類送検
    8. 18. 岩田アナ 和久田アナ内定で退社?
    9. 19. 水戸殺害「初彼女」に強い執着心
    10. 20. 引き取り処分→タダ仕入れ? 拡散
    1. 1. 父が体に隠した資産 火葬後発見
    2. 2. 乗らせません NEXCOが異例の措置
    3. 3. 高市首相の長男 出馬見送り表明
    4. 4. 家の「健康状態」は玄関で見抜く
    5. 5. 中道 円より子氏の公認取り消し
    6. 6. 創価学会がSNS投稿に注意喚起
    7. 7. 麻生氏 中道は「立憲公明党」
    8. 8. 高市首相 消費税減税の財源言及
    9. 9. 高市首相 国旗損壊罪に改め意欲
    10. 10. 高市首相「財源は手当て可能」
    1. 11. ゆうこく連合 合流者が完全否定
    2. 12. 報道酷すぎ…党代表らもブチギレ
    3. 13. 衆院解散 新宿で市民ら抗議集会
    4. 14. 出生率 過去最少の2024年下回る
    5. 15. 吉村洋文氏「選挙妨害はやめて」
    6. 16. 玉川氏が欠席 政界との関連指摘
    7. 17. 麻生氏 中道を「ぽこっと出た」
    8. 18. 「女性用小便器」瞬く間に拡散
    9. 19. 高市サゲに反発も置き去り状態
    10. 20. 木原氏 拉致被害者の帰国へ決意
    1. 1. 中国からの技術供与得られず 印
    2. 2. 韓財閥の孫娘「事件は親が処理」
    3. 3. 金正恩氏 やりたい放題の裏側
    4. 4. 事後よ 英のお騒がせ女性に幻滅
    5. 5. 騒動当事者が韓番組出演…物議
    6. 6. ベッカム家騒動「不倫相手」参戦
    7. 7. 「浅田真央と親しいか…難しい」
    8. 8. U-23日本戦 中国メディアが言及
    9. 9. 韓国に対する好感度が最も高い国
    10. 10. メキシコ麻薬密売人の人物を拘束
    1. 11. ミシンの音が響く 北京で再流行
    2. 12. 仏から来日→鉄板焼きに「最高」
    3. 13. 仏大統領「いじめっ子に屈せず」
    4. 14. トランプ氏の発言「侮辱的」
    5. 15. 中国 日本企業に用途説明義務
    6. 16. トランプ氏の「発言」に物議醸す
    7. 17. 「AIは5層のケーキ」重要な意味
    8. 18. 北で「イケない秘密の遊び」実態
    9. 19. 「人の皮はぐ」休暇中も課題多き
    10. 20. 日本から導入？中国で新品種「黒イチゴ」が人気に―台湾メディア
    1. 1. 白から青 転職したら年収増加も
    2. 2. 「指定席は諦めた」新幹線で悲劇
    3. 3. カフェ退職 引き金になった一言
    4. 4. 23区で家賃2.7万 想像の5倍綺麗
    5. 5. 「伸びている業種、実は…」指摘
    6. 6. 「前頭葉ハック」FBに内部資料
    7. 7. 国債が…100万回に3回の異常事態
    8. 8. すたみな太郎 週1ペースで閉店も
    9. 9. 日経平均 一時3万4000円台も
    10. 10. 日銀の利上げ 家計に与える影響
    1. 11. 税務署が許さないタンス預金
    2. 12. 高収入でないと無理 移動の現実
    3. 13. 【カルディ】ねこの刺繍入りバッグと紅茶や菓子などをセットに　「ネコの日バッグ」抽選販売
    4. 14. 「反日」叫ぶ声も 日中関係は
    5. 15. 数学的思考の人のお金の使い方
    6. 16. 劇団四季 チケット保険を開始へ
    7. 17. プルデンシャル不正の根深い背景
    8. 18. 建設業倒産 2000件超えの惨状
    9. 19. エコバッグvsレジ袋 コスト比較
    10. 20. 税務署が許さない「学費の振込」
    1. 1. 「マックの行列で人生変わった」
    2. 2. PRだけど見ちゃう…ショート動画で人気の医師芸人がネタにしていたスマホとは？
    3. 3. 「Gemini」で使える裏ワザ 紹介
    4. 4. 「SIMスワップ」に注意呼びかけ
    5. 5. iPhoneマイナカード 500万枚突破
    6. 6. 非スマートウオッチなら、これで決まり！　新モデルが続々登場するG-SHOCK【即買いガジェット】
    7. 7. GU NY発の人気アパレルが誕生
    8. 8. シャオミ 最新モデル「F8 Pro」
    9. 9. 「自転車に人権がない道」に遭遇
    10. 10. Googleに新種のリスクを公表
    1. 11. モトローラの「デザイン・実用性妥協なし」スマホ、実質32,000円台だ
    2. 12. OpenAIやGoogleから続々と登場！　もうウザい広告を見る必要なし！　検索革命!!　「AIブラウザ」超活用術
    3. 13. ドコモSMTBネット銀が目指すもの
    4. 14. TikTokの新組織 設立を発表
    5. 15. ジブリの1シーン AIが検索可能
    6. 16. リラックマ・コリラックマ・チャイロイコグマが神田に勢ぞろい！千代田区観光協会観光大使リラックマ 5周年記念及び観光大使任命式
    7. 17. auとUQ mobileにてFOMAからのMNPでiPhone 16eが一括50円、Pixel 9aが一括250円に！3Gとりかえ割プラスを実施で割引増額
    8. 18. 米Microsoft 11にアプリ正式提供
    9. 19. Go言語を使う開発者のAI使用状況や使用エディターなどが丸ごと分かる調査レポート2025年版が公開される
    10. 20. NASA「んなわけない」“8月12日、地球から7秒間だけ重力が消える”陰謀論、全否定される
    1. 1. BD 朝倉海の1番弟子が13秒KO負け
    2. 2. F1選手に約5671億円 相続可能性
    3. 3. F1初参戦18歳 運転免許証がない
    4. 4. U-23中国に最悪のニュース? 懸念
    5. 5. 独の名騎手 シュタルケ現役引退
    6. 6. つば九郎復帰に「こうご期待!」
    7. 7. 原晋氏 1年間で5億円稼ぐ社員も
    8. 8. 小倉競馬で大珍事 1番人気8連勝
    9. 9. 山本由伸 MLBでの好きな食べ物
    10. 10. 真美子さんと一緒に「初帰省」か
    1. 11. 「山田は…老け込む年ではない」
    2. 12. 435本塁打でも…殿堂入りに賛否
    3. 13. 分かっていない…大坂の相手激高
    4. 14. プロキオンS 前日発売を取りやめ
    5. 15. 「大谷は憧れるのやめた」話題に
    6. 16. 岡本和真 2000万円の腕時計購入
    7. 17. 380億円契約は「狂気の沙汰だ」
    8. 18. 「大谷は実在しない…」SF級衝撃
    9. 19. 大相撲で89年ぶり 快挙が射程に
    10. 20. F1 ホンダが開発「時間切れ」か
    1. 1. ギャル曽根「大会」の衝撃ギャラ
    2. 2. せいや 5人育児する少年を抱っこ
    3. 3. 若者は「パーカー」と呼ばない?
    4. 4. 「あだ名はブタゴリラ」整形決意
    5. 5. コムドットひゅうが 真剣交際か
    6. 6. 大島優子の激変した姿が話題に
    7. 7. サンド 生保担当者と音信不通
    8. 8. セブン店員が発売前にメルカリ
    9. 9. 平愛梨 夫から指摘「あごに肉」
    10. 10. 「体毛を」大学が異例の呼び掛け
    1. 11. 中居正広氏が「裏方転身」か
    2. 12. 速水けんたろうが元「うたのおにいさん」仲間の関沢圭司さん死去を報告　自身のSNSで悼む
    3. 13. ドラゴンボール 人気キャラ1位
    4. 14. ナイトスクープの放送内容が物議
    5. 15. 関沢圭司さんが死去 先輩が報告
    6. 16. 矢部クビ直後マネの行動に閉口
    7. 17. MBSが衆院選に関して不適切内容
    8. 18. ほぼ大屋根リング? ホテルが物議
    9. 19. 秀吉の凄い口臭に耐え抱かれたか
    10. 20. 不倫報道 畠山アナひっそり復帰
    1. 1. 濡れ場も厭わぬ役者魂…絶賛の嵐
    2. 2. 座ったままできる姿勢改善
    3. 3. 出演番組が195本増でブレイク1位
    4. 4. 重度のうつ告白 検査結果を報告
    5. 5. 60代やめてよかったこだわり8選
    6. 6. スキマバイトへ「使えないわね」
    7. 7. 20kgの脂肪ちぎり捨て SNSで話題
    8. 8. 見た目も優秀 ユニクロのバッグ
    9. 9. 瀬川瑛子「80歳での引退」撤回
    10. 10. 2420円 しまむらの「神パンツ」
    1. 11. 3COINSのキッチン雑貨に注目
    2. 12. 19年連続売上No.1 化粧水・乳液
    3. 13. 12星座占い 今日の運勢ランク
    4. 14. 復縁迫る彼氏 口説く彼氏に呆れ
    5. 15. 「久慈」はなんて読む？答えはひらがな2文字！？
    6. 16. 娘誕生も「妻ファースト」夫
    7. 17. お金使うの怖い…財布すら買わず
    8. 18. 【ユニクロのチラシ】新作ヒートテックに優秀ポロニットまで...カジュアル防寒ウェアがたっぷり値下げ。《29日まで》
    9. 19. 夫が大麻所持で逮捕 女性の心境
    10. 20. モラハラ夫 妻の財布から金拝借