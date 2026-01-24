巨人・甲斐拓也捕手が２４日、インスタグラムのストーリーズを更新。新ヘアスタイルの姿を投稿した。甲斐は横から写した自身の写真を添え、「髪のことで沢山の方から、沢山のことを言われてきましたが、何年ぶりかに襟足を切りました」と報告。福岡県の美容室へ、感謝のメッセージをつづった。移籍１年目の昨季は右手中手骨骨折もあり、６８試合の出場で打率・２６０、４本塁打、２０打点。肩付近までかかっていた髪をバッサ