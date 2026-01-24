秦野市役所（資料写真）任期満了に伴う秦野市長選は２５日、投開票される。立候補しているのは届け出順に、いずれも無所属で、３選を目指す現職の高橋昌和氏（６９）、新人で元市職員の佐藤伸一氏（５９）、新人で元市議の伊藤大輔氏（４９）の３人。投票は午前７時から午後８時まで、市内３７カ所で実施。開票は市総合体育館で同８時４５分から始まり、大勢判明は同１０時半ごろの見通し。１８日現在の選挙人登録名簿者数