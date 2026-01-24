1月31日（土）よる9時 第4話を放送 日本テレビ系土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』。この第4話に、野村周平がゲスト出演！本日1月24日（土）に放送した第3話では、「若さとは何か？」をテーマに、年齢差のある恋愛や仕事の現場で突きつけられる“若さ”という価値に、登場人物たちがそれぞれ向き合っていく姿を描いた。年下男性との恋に悩む女性からの相談をきっかけに、一葉（上白石萌歌）は「若さは恋愛においてどこまで