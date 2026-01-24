【ブンデスリーガ】ザンクトパウリ 0−0 ハンブルガーSV（日本時間1月24日／ミラントア・シュタディオン）【映像】藤田譲瑠チマ、急加速→巨体DFを吹き飛ばす瞬間ザンクトパウリに所属する日本代表MFの藤田譲瑠チマが、体格差をものともしないハードタックルでスタジアムを沸かせた。ザンクトパウリは日本時間1月24日、ブンデスリーガ第19節でハンブルガーSVとの“ハンブルクダービー”に臨んだ。藤田は右ウイングとして先発出場し