強い寒気が流れ込んでいる影響で、２４日は北陸を中心に日本海側の広い範囲で大雪に見舞われた。気象庁は同日午後０時半、福井県に「顕著な大雪に関する情報」を発表した。気象庁によると、同日午後６時までの２４時間降雪量は、岐阜県郡上市９１センチ、福井県大野市九頭竜７２センチなど。同日午後６時時点の積雪の深さは青森市酸ヶ湯４１９センチ、新潟県魚沼市守門２５５センチなど。強い冬型の気圧配置は２５日まで続く