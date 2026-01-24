女優の橋本環奈（26）が24日放送のABEMA『STAR CHIP GOLF season2』で、自身のゴルフ歴について赤裸々に語り、共演のアスリートや人気俳優を驚かせた。【映像】貴重！橋本環奈のドライバーショット快晴の下、三浦翔平、吉田沙保里、ノブコブ吉村崇と共にコースを回った橋本。プレーの合間の移動中、話題は橋本のゴルフの腕前に及んだ。三浦から「どんぐらいでいつも回ってたの？」と平均スコアを問われると、橋本は「110くら