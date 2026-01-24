お笑いコンビ、EXITのりんたろー。（39）とタレント本郷杏奈（34）が24日、夫妻でインスタグラムを更新。第2子妊娠を報告した。りんたろー。は「新たな命に我が家を選んでもらえました。ママや相方、支えて頂いている皆さんに感謝しつつ、より一層育児に仕事に頑張って行きますので、何卒宜しくお願いします」と報告。妻の本郷も「ご報告です...私事ではございますが、この度、第二子を授かりました。すでに安定期に入ってお