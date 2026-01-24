ボートレース尼崎のプレミアムＧ?「第７回ボートレースバトルチャンピオントーナメント」は２４日、準決勝戦が行われた。今大会、８人出場している女子レーサーの中で唯一、準決勝戦に駒を進めたのが守屋美穂（３７＝岡山）。５号艇で登場した１２Ｒでは５コースからまくり差しを狙うも展開を突けずに４着敗退。「足は良かっただけにもったいなかったですね。５コースの克服は自分のなかでも課題です」と悔しそうに振り返った