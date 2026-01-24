グローバルステイズが、全棟にプライベートサウナと露天風呂を備えたヴィラタイプの宿泊施設をオープン！富士山麓・河口湖の静寂に包まれたロケーションで、完全プライベートなととのう滞在ができます☆2026年2月1日より予約受付を開始します。 グローバルステイズ「奥河口湖 景雅」「湖畔の隠れ家 totonoco」 開業日：2026年6月予約開始日：2026年2月1日所在地：山梨県南都留郡富士河口湖町長浜 グローバル