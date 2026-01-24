芸能事務所ツインプラネットとVAZによるアイドルプロジェクトが24日、11人組アイドルグループ「α＋（アルファプラス）」が始動するとYouTubeの生配信などで発表した。2月18日に配信楽曲「青春のエフェクト」でデビューを果たす。中高生を中心に人気を集めるYouTubeチャンネル「めるぷち」でセンターを務めた瀬乃真帆子（18）ら5人と、昨年開催したオーディションの合格者6人で結成。「世界中の『やってみたい』をチアアップしよう