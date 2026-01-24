KLMオランダ航空は、中東情勢を考慮し、中東発着便を欠航する。イラン、イラク、イスラエルや湾岸諸国の領空を回避して飛行していることから、ドバイやリヤド、ダンマーム、テルアビブ発着便を欠航する。運航再開日は決まっていない。すでに予約客には通知済みであるものの、他社も中東発着便を欠航としていることから、1月24日と25日の運航便の再予約はできないとしている。エールフランス航空やブリティッシュ・エアウェイズ、ル