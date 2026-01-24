ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード・ハーフパイプ男子代表で、Ｗ杯で転倒により複数箇所の骨折などを負った平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が２４日、痛みなくスノーボードの動きができるまでに回復し、まもなく実戦練習ができる見通しであることが報告された。スポーツトレーナーの松栄勲氏が同日、自身のインスタグラムを更新して明らかにした。同氏は「平野歩夢選手の応援団に朗報です！」と書き出し、痛みなくスノー