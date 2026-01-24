日本ハム・柴田獅子投手が２４日、“ゲーム断ち”で地獄の春季キャンプを過ごす覚悟を決めた。投打二刀流の大器は、無類のテレビゲーム好き。だが、投手と野手、両方の練習をこなす必要があるだけに「そんな時間はなさそうですね」と苦笑いで見通しを口にした。高卒新人だった昨年に比べ、練習の質量ともにアップすることは必至。昨年は宿舎でコントローラーを握ってリラックスする時間があったが、今年は「プランを立ててみた