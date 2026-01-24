女子プロレス「マリーゴールド」のツインスター王座戦（２４日、東京・後楽園ホール）は、王者組の極悪軍団「ダークネス・レボリューション（ＤＲ）」の松井珠紗＆ＣＨＩＡＫＩが、挑戦者組の山岡聖怜＆心希を下し４度目の防衛に成功した。昨年１２月の後楽園大会で行われた１デイタッグトーナメントでは、聖怜＆心希に敗れ優勝の座を逃した。復讐に燃えるＶ４戦では試合が始まると王者組が悪の限りを尽くし挑発。これに激怒