「ＳＶリーグ男子、サントリー３−１東レ静岡」（２４日、おおきにアリーナ舞洲）サントリーは第１セットを２３−２５で落としたが、第２セットは２５−１３、第３セットは２５−１４、第４セットは２５−２１で逆転し、怒濤（どとう）のリーグ２２連勝とした。主将の日本代表アウトサイドヒッター高橋藍（２４）はチーム２位の２０得点。これまでの金髪から黒髪に戻し、よりキレを増したサーブは威力も抜群で、サービスエー