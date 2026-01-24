タレントの小森純（40）が24日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。愛車のフロントバンパーを破損してしまったと明かした。小森は「自宅前でガリって聞こえたよ」とつづり、フロントバンパーが取れて落ちている写真を投稿。「こんな状態になってて、車庫低いの本当無理」と続けた。小森は昨年の10月に人生初のミニバンを購入したことを報告。メルセデス・ベンツのGクラス、通称ゲレンデバーゲンからトヨタのアルフ