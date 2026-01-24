スノーボード・ハーフパイプ（ＨＰ）のミラノ・コルティナ五輪代表の平野歩夢（２７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が、２４日に投稿されたトレーナー・松栄勲氏のインスタグラムに登場。複数箇所の骨折診断で状態が懸念される中、サムアップポーズを作る写真とともに「なんと、痛みなくスノーボードの動きができるまでに回復しました！」と報告された。平野は１月１７日のスイス・ラークスで行われたＷ杯決勝１回目の演技で転倒し