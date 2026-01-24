若い人たちの価値観は親世代は「未熟」だと受け止めがちだが、むしろ学ぶものがあると考えている熟年世代もいる。彼らの価値観を受け入れれば、自分たちだってもっと気持ちが楽になるかもしれない。【マンガ】40歳子なし専業主婦の憂鬱。働いてないの？と言われ……若い人の価値観が清々しい原案：亀山早苗マンガ：カンザキミナミ（@knzkminami）(文:All About 編集部)