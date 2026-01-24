高校無償化の影響で、首都圏の高校入試は大きく変化しています。東京都では、2025年度入試で都立高校の志願者が予想以上に減少しました。「揺り戻しで今年は増える」という声もありましたが、ふたを開けてみれば減少傾向は続いています。埼玉県でも公立離れ・私立人気の傾向は顕著です。今回は、人気が高まる私立高校の入試形態や、注目の学校再編、そして女子受験生を取り巻く環境について見ていきましょう。【画像】文武両道だと