NEXCO東日本などは24日午後9時から関越道・北陸道・上信越道の一部区間と並行する国道で集中除雪のため予防的通行止めを開始したと発表しました。 【通行止め区間】関越道：六日町IC～長岡JCT北陸道：朝日IC～三条燕IC上信越道：長野IC～上越JCT※並行する国道8号、国道17号、国道18号、国道116号も通行止め実施