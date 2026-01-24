写真左から、田中和徳氏、金村龍那氏（資料写真）高市早苗首相が勝敗ラインを「与党で過半数」と設定した今回の衆院選は、県内の６選挙区で連立を組む自民党と日本維新の会の候補者が激突する異例の構図となりそうだ。両党の政策の差別化は浸透せず、激戦区に臨む与党各党の陣営は「相手との政治姿勢の違いなどを前面に打ち出す」と強調。これに対し、野党サイドは自維連立政権への批判票を取り込むために政策面で対抗軸を示す構