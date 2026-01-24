25日（日）の天気引き続き大雪に警戒です。北風も強く、寒さが一層厳しくなりそうです。●西日本、沖縄鳥取は雪の1日。近畿は短時間に雪が強まり、大雪となるところがありそうです。大阪もにわか雪の可能性があります。最高気温は10℃に届かない所が多く、大阪や福岡で8℃の見込みです。●東日本北陸や岐阜は昼前にかけて大雪に警戒を。東海の平野部にも雪雲が流れ込み、大雪となるおそれがあります。関東は朝の冷え込みは少し緩み