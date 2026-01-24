タレントの指原莉乃プロデュースのアイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」が２４日、Ｋアリーナ横浜で姉妹グループ「≠ＭＥ」「≒ＪＯＹ」との合同ライブを開催し、６月２０、２１日に自身初となるＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）でライブを行うことを発表した。最新曲「ラブソングに襲われる」や、昨年ヒットした「とくべチュ、して」など全１３曲をパフォーマンスした後に発表。４月１８、１９日に予定している横浜スタジアム公演