◆マリーゴールド「ＮｅｗＹｅａｒＧｏｌｄｅｎＧａｒｄｅｎ〜岩谷麻優デビュー１５周年記念〜」（２４日、後楽園ホール）マリーゴールドは２４日、後楽園ホールで「ＮｅｗＹｅａｒＧｏｌｄｅｎＧａｒｄｅｎ〜岩谷麻優デビュー１５周年記念〜」を開催した。岩谷は、スターダムに入門し２０１１年１月２３日にデビュー。同団体が管理するすべての王座を獲得するなど女子プロレスのアイコンとして頂点を極め、昨年５