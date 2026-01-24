元中日、阪神で日米通算2450安打を放った福留孝介氏（48）が、中日の先輩でセ・パ両リーグで本塁打王に輝いた山崎武司氏（57）とYouTube「ピカイチ名古屋チャンネル」に出演。昨季の中日がDeNA・藤浪晋太郎に対して行った「オール左打線」に疑問を呈した。日本に復帰した藤浪と初対戦となった8月17日のDeNA戦で、中日・井上一樹監督はスタメン9人全員を左打者で並べた。右打者の頭付近に球が抜けることがある右腕に対する苦肉