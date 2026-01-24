【北京＝岡田浩幸】フィギュアスケートの四大陸選手権は２４日、北京で行われ、男子のショートプログラム（ＳＰ）はミラノ・コルティナ五輪代表の三浦佳生（オリエンタルバイオ）が９８・５９点で首位に立った。友野一希（第一住建グループ）が９７・１９点で２位、山本草太（ＭＩＸＩ）が９４・６８点で３位につけた。２３日の女子フリーでは、青木祐奈（ＭＦアカデミー）が１４５・９８点で１位となり、合計２１７・３９点で初