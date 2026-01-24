新婚の頃のような生活がずっと続くのが理想ですが、現実はそういうわけにはいきません。お互いの嫌な部分が見えてきて夫婦仲がギスギスしたり、不倫をして裏切ったりする人もいるくらいなので、ずっと仲良しでいるのはなかなか難しいこと。そんなときに夫の気持ちを探るために大胆な行動に出る人もいるようで……？今回は、ハニートラップを仕掛けたら夫の本音を知ってしまった話をご紹介いたします。妻への不満「最近、夫の帰り